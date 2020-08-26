العمل: ماضون بمشروع أكشاك تشغيل العاطلين

2020/08/26 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاربعاء، مضي وزارته بمشروع أكشاك تشغيل العاطلين.

وقال الركابي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن “تلكؤ أمانة بغداد والمحافظات أخّر مشروع أكشاك تشغيل العاطلين”.

وأضاف “سنفتتح المجمعات التسويقية في كربلاء والأنبار خلال أقل من شهر”، مشدداً بالقول “ماضون بمشروع أكشاك تشغيل العاطلين في جميع المحافظات”.

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