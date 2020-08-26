2020/08/26 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المالية توضح في بيان رسمي حقيقة تقديم وزيرها علي علاوي استقالته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المالية توضح في بيان رسمي حقيقة تقديم وزيرها علي علاوي استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).