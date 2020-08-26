القبض على مطلقي عيارات نارية بالهواء خلال تشييع أحد المواطنين في ميسان

2020/08/26 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / اعلنت مديرية شرطة ميسان عن القاء القبض على مطلقي عيارات نارية بالهواء اثناء تشييع احد المواطنين في ميسان".وأوضح مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه" بعد سماع صوت اطلاق نار في إحدى مناطق مدينة العمارة سارعت دوريات شرطة نجدة ميسان إلى محل الحادث والقت القبض على مطلقي العيارات النارية أثناء تشييع احد المواطنين واتخذت إجراءات قانونية بحقهم إصولياً./انتهى

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