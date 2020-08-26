تعرض كادر طواريء مستشفى مرجان الطبي في الحلة لاعتداء من قبل مراجعين

2020/08/26 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/تعرض الكادر الطبي في مستشفى مرجان الطبي في الحلة مساء اليوم في قسم الطوارئ إلى الضرب بعد اعتداء من قبل بعض المراجعين.وقال مصدر في شرطة بابل" أن ثلاثة من الكادر الطبي في مستشفى مرجان الطبي في الحلة تعرضوا مساء اليوم الأربعاء إلى الضرب مما أدى إلى إصابتهم بإصابات مختلفة.واضاف أن الشرطة اعتقلت المعتدين وتبين أنهم مرافقين إلى أحد المرضى وان مشادة كلامية بين المرافقين للمريض والكادر الطبي أدى إلى الضرب "./انتهى

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