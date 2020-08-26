2020/08/26 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- عقد مجلس الوزراء ،جلسته الاعتيادية، اليوم الأربعاء، 26 آب 2020،برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وخلال الجلسة، قدّم رئيس مجلس الوزراء، عرضاً عن نتائج القمّة الثلاثية التي شارك بها سيادته في العاصمة الأردنية عمّان.وكذلك زيارته الى العاصمة الأميركية واشنطن، وما تمخّض عنها من تفاهمات ثنائية.وقال الكاظمي: إن الابتعاد عن سياسة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المركز الخبري ينشر نص قرارات مجلس الوزراء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركز الخبري ينشر نص قرارات مجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركز الخبري ينشر نص قرارات مجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).