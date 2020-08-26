2020/08/26 | 21:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق يخشى جفاف دجلة والفرات بسبب سدود جارتيه دمشق – الزمان الديوانية (العراق)- (أ ف ب) استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الاربعاء فالح الفياض مبعوث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي. ونقل الفياض إلى الرئيس الأسد رسالة شفهية من الكاظمي تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستمرار التشاور والتنسيق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة من الكاظمي الى الأسد حول مواجهة داعش وإحياء المركز الرباعي للتعاون الأمني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة من الكاظمي الى الأسد حول مواجهة داعش وإحياء المركز الرباعي للتعاون الأمني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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