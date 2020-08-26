2020/08/26 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق‭ ‬يخشى‭ ‬جفاف‭ ‬دجلة‭ ‬والفرات‭ ‬بسبب‭ ‬سدود‭ ‬جارتيه دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬ الديوانية‭ (‬العراق‭)- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬ استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الاربعاء‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬مبعوث‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬ورئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭.‬ ونقل‭ ‬الفياض‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسد‭ ‬رسالة‭ ‬شفهية‭ ‬من‭ ‬الكاظمي‭ ‬تتعلق‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬واستمرار‭ ‬التشاور‭ ‬والتنسيق‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة‭ ‬من‭ ‬الكاظمي‭ ‬الى‭ ‬الأسد‭ ‬حول‭ ‬مواجهة‭ ‬داعش‭ ‬وإحياء‭ ‬المركز‭ ‬الرباعي‭ ‬للتعاون‭ ‬الأمني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة‭ ‬من‭ ‬الكاظمي‭ ‬الى‭ ‬الأسد‭ ‬حول‭ ‬مواجهة‭ ‬داعش‭ ‬وإحياء‭ ‬المركز‭ ‬الرباعي‭ ‬للتعاون‭ ‬الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).