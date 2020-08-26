ابنوا السدود ولا تتظلّموا

2020/08/26 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام التظلّم عند جيران العراق أو أمام العالم حول شحّة مياه دجلة والفرات والانهار الاخرى النابعة من ايران لا يفيد في شيء.دول الجوار تفكر في مصالحها ولا تنتظر موافقات من أحد ، لذلك كانت تقيم السدود وتغير مجاري الانهار تبعاً لحاجات اساسية في مجالات زراعتها وصناعتها وبيئتها .لقد اهدرنا وقتا طويلاً […]

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