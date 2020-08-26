مهاجمة رتل الأمم المتحدة بين أربيل والموصل

2020/08/26 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬ اعلنت‭ ‬خلية‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬موظفين‭ ‬بتفجير‭ ‬استهدفت‭ ‬رتل‭ ‬تابع‭ ‬لبعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬أربيل‭ ‬–‭ ‬موصل‭.‬وقالت‭ ‬الخلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬الزمان،‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬ان‭ “‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬انفجرت‭ ‬مستهدفة‭ ‬رتل‭ ‬تابع‭ ‬لبعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬على‭ ‬طريق‭ “‬أربيل‭ – ‬موصل‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬شاخولي‭”.‬واضافت‭ ‬ان‭ “‬التفجير‭ […]

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