افريقيا خالية من فيروس شلل الاطفال

2020/08/26 | 21:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلو القارة الافريقية من شلل الاطفال

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