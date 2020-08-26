الامم المتحدة تعلق بشأن اغلاق مكاتب قناة 'NRT' في اقليم كوردستان

2020/08/26 | 21:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت ممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الأربعاء، ان غلق المؤسسات الاعلامية في كوردستان ليس بالفعل الصحيح ولايمثل السبيل الى الامام.

وقالت بلاسخارت في احاطة لها امام مجلس الأمن، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (26 اب 2020) ان "اقليم كوردستان لا يختلف عن بقية مناطق العراق في الفساد وعدم الشفافية ومحاربة الحرية"، مضيفة ان تكتيم افواه المتظاهرين، وعدم افساح المجال للتعبير عن مطالبهم، وكذلك اغلاق المؤسسات الاعلامية في اقليم كوردستان، لايمثل السبيل الى الامام".

واشارت بلاسخارت انه "يتوجب على حكومة الاقليم ان تواجه المصاعب دون التأثير والاعتداء على حقوق وحريات الاخرين".

وتأتي هذه التصريحات من ممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق بعد التظاهرات التي شهدتها مدن اقليم كوردستان ،وأعتقال السلطات الامنية عشرات المواطنين في محافظة دهوك، وغلق مكاتب قناة إن ار تي في اربيل ودهوك.

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