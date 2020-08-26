نائب عن الفتح يكشف أبرز ما سيناقشه

2020/08/26 | 21:23 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه أكد نواب في تحالف الفتح، أن اجتماعا سيعقد اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورؤساء وممثلي التحالف لبحث المماطلة الحكومية في ملف اخراج القوات الاميركية من العراق..وقال النائب عن الفتح حامد الموسوي، ان الاجتماع بين الكاظمي وقيادات الفتح، يأتي للوقوف على نتائج زيارته الى واشنطن، وملف الاعتداءات التركية والامن في الوسط …

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