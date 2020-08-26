وزارة المالية تنفي استقالة وزيرها علاوي

2020/08/26 | 21:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، استقالة وزيرها علي علاوي من منصبه نتيجة إصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صرف الأموال لإقليم كردستان خلافا للقانون.

وقال المكتب الإعلامي لوزير المالية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تناولت بعض وسائل الإعلام خبر استقالة وزير المالية علي علاوي نتيجة إصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صرف الأموال لإقليم كردستان خلافا للقانون ولعدم التزام اربيل بتسديد مابذمتها من ديون لبغداد”.





واشار البيان، الى ان “وزارة المالية تنفي ماتردد عن استقالة الوزير، وبدورها تطالب بعض وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في نشر الأخبار”.

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