العراق.. متخصص يؤكد ظهور جيل جديد لكورونا ويحدد 3 فترات لمناعة المتعافين

2020/08/26 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

كشف مدير مستشفى الشهيد الصدر العام د.



مصطفى الموسوي، اليوم الأربعاء، عن جيل جديد من كورونا يصيب أشخاصا تعافوا من الفيروس، وفيما تحدث أيضا عن مدة المناعة للمتعافين بعد اصابتهم، أكد استعداد العراق استقبال الموجة الثانية للفيروس في الأشهر المقبلة.

وقال مصطفى الموسوي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "ازدياد عدد الفحوصات اليومي يعني زيادة عدد الحالات المكتشفة، وهذا يفسر الارتفاع المستمر بعدد الاصابات بفيروس كورونا"، مبينا أن "معدل الشفاء يزداد يوماً بعد أخر ومعدل الوفيات يتراجع".

وأضاف الموسوي، أن "العراق أصبح لديه خبرة في التعامل مع كورونا والموجة الثانية إن حدثت في الخريف أو الشتاء المقبل فنحن سنكون مستعدين لها"، مؤكدا أن "البروتوكولات العلاجية الجديدة المستخدمة ساهمت بتقليل فترة حضانة الفيروس وزيادة اعداد المتعافين".

وتابع، أن "أكثر من 15 ألف مريض استفادوا من بلازما النقاهة وتماثلوا للشفاء بعد أخذها"، مشيرا بذات الوقت إلى "حالة تراخٍ في مواجهة كورونا من قبل المواطنين وهذا ما شاهدناه بعد محافظات تزداد بازدياد عدد الحالات المكتشفة للأسف ولا يعلم كثيرون انهم قد يصابون وينقلون الفيروس للأخرين دور أن تظهر عليهم أعراض".

ولفت مدير مستشفى الشهيد الصدر العام، إلى "ظهور جيل ثاني من الفيروس بدأ يصيب أشخاصا تعافوا من كورونا وهذه سجلت في أوروبا وايضا هناك دراسة فرنسية تؤكد ان فيروس كورونا أربع انواع تتعامل مع الجسم حسب مناعته"، مبينا أن "مناعة المتعافين قد تستمر 6 أشهر أو سنة أو مدى العمر، ولا يوجد أمر حاسم وقطعي حتى الآن".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل 3454 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومع بيان الموقف الوبائي، بلغ مجموع الشفاء 157215 (نسبة الشفاء 72.9 %)، ومجموع الإصابات 215784، والحالات الكلية تحت العلاج 51901، والراقدون في العناية المركزة 595، ومجموع الوفيات 6668.

وفي وقت سابق ، دعا المتحدث باسم نقابة الأطباء د.



جاسم العزاوي إلى مراجعة وطنية شاملة لاجراءات التصدي لكورونا، وفيما تحدث عن طفرة جينية حدثت للفيروس، أكد أن العودة للحظر الشامل مقابل الزيادة في الاصابات خطوة غير مجدية.وقال جاسم العزاوي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "فيروس كورونا يشن حرباً على البشر والتوقعات بشأنه غير مستقرة ما بين تفاؤل وتشاؤم بسبب عدم ثبات مضمون البحوث وحداثة الفيروس، ويجب أن نتوقع الأسوء لنبقى مستعدين وقادرين على مواجهة كل الإحتمالات دائماً".ودعا العزاوي، إلى "مراجعة وطنية شاملة من قبل الجهات الحكومية والصحية في العراق لدراسة الوضع وسد الثغرات وتدعيم الإيجابيات"، مبينا أن "العودة إلى الحظر الشامل في مواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا أمر غير مفيد والدراسات أكدت ذلك، إذ كلما فرضنا حظراً في العراق إزدادت الحالات".وأضاف أن "ما تنشره وزارة الصحة من أرقام يومية للإصابات يعبر عن قدرتها على رصد حالات جديدة بعدد معين ،كلما ازدادت الفحوصات تزيد الاصابات"، مشيرا الى انه "عندما كانت الفحوصات تصل إلى عشرة آلاف كانت الاصابات فوق الألفين الآن أصبحت فوق الأربعة آلاف بعد زيادة الفحوصات إلى عشرين ألفا".وتابع، أن "العدد الحقيقي للمصابين أكثر بكثير والخطر يأتي من المصابين الذين لا يحملون أعراضاً لأنهم يتحركون وينقلون العدوى وهؤلاء لا إمكانية للسيطرة عليهم وعلى من يلامسهم".وأوضح المتحدث باسم نقابة الاطباء العراقية، أنه "قبل أيام ظهرت معلومات تشير الى حدوث طفرة جينية جديدة لكورونا هي D614G وهذه تمنح الفيروس قدرة أكبر على الإنتشار لكن شدة الأعراض تقل ما يقلل عدد الوفيات".وتابع، أن "مناعة القطيع هي نتيجة وليست سياسة وتعبر عن الاصابات المتراكمة في المجتمع وعدد من حصنوا أنفسهم باللقاح وهي ليست استراتيجية بل مسيرة للمرض ولا يمكن الوصول إليها الا بعد إصابة 30٪ من أفراد المجتمع و تلقيح 30٪ أخرين".وشدد جاسم العزاوي، على ضرورة "عودة الحياة الطبيعية لكن مع التزام مشدد باجراءات الوقاية لأن البديل سيكون خطرا يهدد اكبر فئة من المجتمع".

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