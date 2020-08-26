ضبط مركبة محملة بالاسلحة في كركوك

2020/08/26 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/ضبطت القوات الامنية مركبه تحمل اسلحة في كركوك .وقال مصدر امني ان الفوج الأول الخاص اللواء الخاص61ضبط عجله مخالفه تحمل اسلحه متنوعه بكميات كبيره وتم ضبطها في احدى السيطرات الرئيسية لمداخل مدينة كركوك./انتهى

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