المالية تطالب وسائل الاعلام بتوخي الدقة والحذر بنشر الاخبار/ موسع

2020/08/26 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نفت وزارة المالية استقالة الوزير علي علاوي.وذكرت في بيان : تناولت بعض وسائل الإعلام خبر استقالة وزير المالية الدكتور علي علاوي نتيجة إصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صرف الأموال لإقليم كردستان خلافا للقانون ولعدم التزام اربيل بتسديد مابذمتها من ديون لبغداد .وتنفي وزارة المالية ماتردد عن استقالة الوزير .مطالبة بعض وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في نشر الأخبار./انتهى3

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