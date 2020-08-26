توافق في اجتماع الأولمبية لإخراجها من عنق الزجاجة

2020/08/26 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا/ عقدت الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية الاربعاء اجتماعها الاستثنائي للتصويت على النظام الأساسي للجنة بحضور وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال و رئيس لجنة الشباب و الرياضة في مجلس النواب النائب عباس عليوي و نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي .وقال رئيس اللجنة الأولمبية الكابتن رعد حمودي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/أن اللجنة الأولمبية الدولية صادقت على القانون الجديد للجنة الذي تم إقراره مؤخرا من قبل البرلمان مؤكدا أن الأولمبية الدولية عدت القانون متوافقاً مع الميثاق الأولمبي ومتناغماً مع قانون ٢٩ لسنة ٢٠١٩ الذي اقره البرلمان.وأشار حمودي إلى أنه يرى مؤتمر اليوم مختلفا عن بقية المؤتمرات السابقة وهناك حرص واضح من الجمعية العمومية لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والجميع يسعى للحفاظ هيبة المؤسسة وخصوصيتها عاداً هذا التوافق مؤشرا إيجابيا يحسب للجمعية العمومية.



وأوضح هناك اتفاق على ضرورة احترام المرجعيات فيما يخص قضية تسمية الامينين العام والمالي مثلما معمول في اللجان الأولمبية في بلدان العالم على أن يرشحا من قبل رئيس اللجنة ومصادقة المكتب التنفيذي المنتخب.



ووجه حمودي رسالة للرياضيين في جميع الألعاب بأن المدة المقبلة لاتوجد أعذار بعد إقرار قانون اللجنة الأولمبية وكذلك تثبيت النظام الداخلي مما يدفعنا جميعا للتفكير بشكل كامل برياضة الإنجاز العالي./انتهى

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