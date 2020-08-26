نائب: الكاظمي سيعرض نتائج زيارته لواشنطن خلال اجتماع اليوم مع القوى الشيعية

2020/08/26 | 21:29 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن كتلة سائرون النيابية بدر الزيادي، الاربعاء، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيعرض نتائج زيارته لواشنطن خلال اجتماع اليوم مع القوى الشيعية.

وقال الزيادي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اجتماعاً مهماً سيعقد مساء اليوم، بين قيادات واعضاء القوى السياسية من المكون الشيعي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".واضاف ان "الاجتماع سيتضمن طرح الكاظمي لنتائج زيارته الى واشنطن وما جرى فيها من محادثات، خاصة انه من المحتمل ان تتضمن الزيارة بعض الاحاديث والقضايا السرية التي لم يتم طرحها عبر الاعلام".

واكد الزيادي، انه "سيكون خلال الساعات القادمة ايضاحاً كاملاً من الكاظمي للمكون الشيعي بصفته الجهة التي رشحته لمنصب رئيس مجلس الوزراء".ولفت النائب عن كتلة سائرون النيابية، الى انه "بعد الاجتماع ستكون الاراء واضحة لجميع الاطراف".





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