2020/08/26 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الوحي الرباني والدينلا تخلو أفكار سروش من التناقض الحاد في التفاصيل التي يثبتها مرة ويعود لينفيها مرة أخرى وكأنه يريد أن يقول أن النقد الفكري من السهل التعاطي معه طالما أن القارئ معجب بالفكرة دون أمتحانها، فبين نكرانه للوحي مرة وإقراره به مرات عديدة يضيع على نفسه مهنية الباحث الملتزم بمنهج وقواعد تؤشر لجدية البحث واليقينية من نتائجه، بل يحاول أن ينفذ من خلال ادعاءه أن المهم في الموضوع الصو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القراءة التاريخية كيفاً _ عبد الكريم سروش مثلا 4 - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القراءة التاريخية كيفاً _ عبد الكريم سروش مثلا 4 - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).