القراءة التاريخية كيفاً _ عبد الكريم سروش مثلا 5 - عباس علي العلي

2020/08/26 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي الجديد في مفهوم الوحي في قراءته التاريخية يتوصل سروش أخيرا إلى صيغة جديدة لمفهوم الوحي يعتمدها أساس لكل تصورته عنه وهي الصورة التي حاول ان يتهرب منه مسبقا أو على الأقل يتحاشى القول بها، بل وأستنكرها في مبحث سابق عندما نفى عن النبي الشاعرية أي تعاطي الشعر وإن لمح بشكل غير مباشر على أحتمالية هذا الأمر بقدر ما، ولكنه هنا يعود ليقرر ما نفاه سابقا فيقول (الوحي هو "الإلهام".



هو نفس التجربة التي ......





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