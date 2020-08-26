عين على أزمة الماء بالمغرب دوار أولاد يعقوب بإقليم تازة نموذجا: «السياقات و المآلات» - الريكات عبد الغفور

2020/08/26 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الريكات_عبد_الغفور عين على أزمة الماء بالمغرب، دوار أولاد يعقوب بإقليم تازة نموذجا:– السياقات و المآلات – بقلم الريگات عبد الغفور لطالما اعتبر الماء ملهما للإنسان، و عاملا من ضمن عدة عوامل ساعدته على الاستقرار، بواسطة الماء و من خلاله طور أنماط إنتاجه عبر عصور التاريخ.



مما جعل الماء يحظى بقدسية كبيرة لدى الإنسان، و تجلى ذلك في السرديات التاريخية لمختلف الحضارات المتوسطية القديمة.



و منها حضا ......





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