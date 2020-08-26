الشباب والرياضة النيابية : الجميع على اعتاب مرحلة جديدة من الحركة الاولمبية وفق قانونها الجديد

2020/08/26 | 21:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حضر النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية الذي عقد اليوم الأربعاء 26/8/2020 بفندق شيراتون في بغداد بمشاركة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي ونقيب الصحفين مؤيد اللامي.

واكد رئيس لجنة الشباب والرياضة في كلمته على ان اقرار قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم ٢٩ لعام ٢٠١٩ أسهم في التئام المجتمعين اليوم بهدف وضع اللمسات الاخيرة للنظام الداخلي الخاص باللجنة الاولمبية.

وقال النائب عليوي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، بأن لجنة الشباب والرياضة تحملت الكثير من اجل انجاز القانون ووضعت جميع المعنيبن على الطريق الصحيح مما يتطلب اكمال المسيرة بكتابة نظام داخلي وانتخاب مكتب تنفيذي للاولمبية، لافتا إلى أن الجميع على اعتاب مرحلة جديدة ومهمة من مراحل الحركة الاولمبية وفق قانونها الجديد رقم ٢٩ لعام ٢٠١٩ والذي هيأ كل الظروف المناسبة لأجراء انتخابات للمكتب التنفيذي واعلان بداية حقبة جديدة بعيدة عن التقاطعات والشد والجذب الذي استمر لفترة طويلة مابين الحكومات السابقة والاولمبية.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية الى ان الهيئة العامة يقع على عاتقها واجبات مهمة مثل اقرار النظام الداخلي وانتخاب مكتب تنفيذي من اجل عودة النشاطات الرياضية التي تعنى بصناعة الانجاز العالي، منوها إلى أن الشارع الرياضي لن يرضى بعد ذلك من المكتب التنفيذي القادم اي مبررات في عدم وضع خطط وبرامج حقيقية للاهتمام وصناعة الابطال في كل الألعاب.واوضح النائب عليوي بان فقرات قانون الاولمبية وضعت الاندية والاتحادات امام اختبار جديد ينصب على صناعة الانجاز العالي وتحقيق انتقالة في العمل الرياضي.

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