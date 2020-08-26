أحدها يخص الحشد الشعبي.. قرارات جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم

2020/08/26 | 21:36 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه قرر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلغاء قرار يتعلق بتفريغ موظفي الدولة عند التحاقهم بصفوف الحشد الشعبي، عازياً ذلك إلى "انتفاء الحاجة إليه" بعد إصدار قانون هيئة الحشد الشعبي ذي الرقم 40 لسنة 2016، كذلك قرر إطفاء المبالغ المترتبة بذمة مديرية حوانيت الجيش عن الأرباح المتحققة للسنوات السابقة لصالح الخزينة العامة.وقال المكتب …

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