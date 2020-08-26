وزيرة الدفاع الالمانية تكشف عن معلومات حساسة عن طريق الخطا

2020/08/26 | 21:41 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة كشفت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور، اليوم الاربعاء ، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، وبالخطأ، عن معلومات حساسة بشأن الخلاف بين تركيا واليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط.فخلال الاجتماع في برلين، ردت أنيغريت على سؤال من قبل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول مدى …

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