المالية تنفي استقالة وزيرها نتيجة إصرار الكاظمي صرف الأموال لإقليم كردستان

2020/08/26 | 21:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اوضحت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، في بيان رسمي حقيقة تقديم وزيرها علي علاوي استقالته.

ونفت المالية في بيانها وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، الانباء التي تناولتها “بعض وسائل الإعلام بشأن استقالة وزير المالية علي علاوي نتيجة إصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صرف الأموال لإقليم كردستان خلافا للقانون ولعدم التزام اربيل بتسديد ما بذمتها من ديون لبغداد”.

وطالبت وزارة المالية وسائل الإعلام بـ”توخي الدقة والحذر في نشر الأخبار”.

وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، اخبارا مفادها بان وزير المالية علي علاوي قدم استقالة من منصبه.

وخلال جلسة مجلس الوزراء اليوم ، خول المجلس وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية،(تجنّب الازدواج الضريبي، ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال)، بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة الاتحاد السويسري، بصيغتها المعدّلة من قبل مجلس الدولة، استناداً الى أحكام المادة 80/البند سادساً من الدستور.

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