القبض على شخصين يتاجران بشرائح الاتصال المسجلة باسماء وهمية

2020/08/26 | 21:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، القبض على شخصين يتاجران بالشرائح المفعلة والمسجلة باسماء وهمية في ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى تمكنت من القاء القبض على شخصين يتاجران بشرائح الاتصال المفعلة باسماء وهمية”.

واضافت ان “القوة ضبطت بحوزتهما (100) شريحة لمختلف شركات الإتصال، اذ جرى تسليمهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما”.



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