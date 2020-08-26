الحلبوسي : مجلس النواب معطل دستوريا

2020/08/26 | 22:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الاربعاء ، ان ” مجلس النواب معطل دستوريا لوجود عطلة تشريعية امدتها شهرين “.

وقال الحلبوسي في تصريح متلفز وتابعته “خبر برس” ، ان” مجلس النواب معطل بشكل دستور وليس بضغط من كتلة سياسية او اي جهة ، مبينا ان العطلة التشريعية امدتها شهرين تبدء من 3 / تموز ـ 3 / ايلول ، ويمدد المجلس عطلته اذا كان بطلب من رئيسي الجمهورية او الوزراء او بطلب موقع من 50 نائب ، وهذا لم يحصل “.

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