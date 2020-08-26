2020/08/26 | 22:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان ووزير الثقافة يبحثان خطوات تسريع اختيار عيد وطني لجمهورية العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان ووزير الثقافة يبحثان خطوات تسريع اختيار عيد وطني لجمهورية العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).