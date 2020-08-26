انفجار عبوة ناسفة يستهدف قافلة برنامج الأغذية العالمي في نينوى

2020/08/26 | 22:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..انفجرت عبوةٌ ناسفةٌ محليةُ الصنع صباح اليوم الأربعاء بالقرب من برطلّة على طريق الموصل- أربيل بمحافظة نينوى.وأدى الانفجار إلى إِضرارٍ بمركبةٍ مارةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة.فيما أُصيب أحدُ موظفي برنامج الأغذية العالمي ونُقل إلى مستشفى في أربيل.وشرعت السلطات المختصة بإجراء تحقيقٍ في الحادث.وأدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في […]

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