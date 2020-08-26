تامر حسني يعتذر من جمهوره بسبب “لينا حياة بعدين”

2020/08/26 | 22:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..تقدم الفنان تامر حسني، باعتذار عاجل من جمهوره، بعدما لاحظ أن جرعة الحزن والوجع زائدة في اغنيته الأخيرة “لينا حياة بعدين” واثرت بقسوة على مشاعر المنفصلين، ووعد كل جمهوره بطرح عمل جديد في أقرب وقت لتعديل مزاج مستمعيه.تامر شارك جمهوره مؤخرا اغنية “لينا حياة بعدين”، شارة الجزء الثالث لمسلسل “مدرسة الحب”، ولاحظ في التعليقات […]

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