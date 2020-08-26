داليدا خليل: توجعت على بيروت أكثر من مرضي

2020/08/26 | 22:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكدّت الممثلة اللبنانية داليدا خليل أن “صرختها التي أرادت ايصالها ووجعها عن بيروت، وصلت من خلال الفيديو الذي نشرته أمس عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي والذي أرفقته بتعليق قالت فيه: ” بقلبي ٢٧٠٠ طن من الحكي والوجع وبهالفيديو جربت فجرهن…لأن ممنوع ننسى”.داليدا التي أعلنت بشكل غير مباشر عن اصابتها وتعافيها من فيروس كورونا […]

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