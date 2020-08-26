"جريمة الفيرمونت".. النيابة المصرية تلاحق الهاربين دوليا

2020/08/26 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اكتشافها هروب معظم المتهمين في قضية اغتصاب فتاة بفندق فيرمونت عام 2014، خارج البلاد، قالت النيابة العامة المصرية في بيان، الأربعاء، إنها أمرت باتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية بحقهم.

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