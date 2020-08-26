2020/08/26 | 22:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة التربية ، اليوم (الاربعاء 26 آب 2020) ، موعداً لامتحان الطلبة "الخارجيون" ، فيما اعطت امتيازاً للطلبة "المنتظمين" ، الذين سيمتحنون مع طلبة الدور الثاني للعام الدراسي الحالي .وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الوزارة ، ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات ، وجهت بأن يكون موعد امتحان الطلبة الخارجيين مع الدور الثاني ويُعتبر لهم دور اول ، اما الطلبة المؤجلين بالدور الاول "المنتظمين" ، والذين سيمتحنون مع طلبة الدور الثاني سيحتفظون بكافة امتيازات طلبة الدور الاول في حال نجاحهم .





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تُحدد موعد امتحان الطلبة الخارجيون) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تُحدد موعد امتحان الطلبة الخارجيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).