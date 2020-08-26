2020/08/26 | 22:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 11 دقیقة

1018 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن ار تي

نفى المكتب الإعلامي لوزير المالية، الاربعاء، ما تم تداوله من انباء عن استقالة وزير المالية علي علاوي على خلفية ما قيل انه "إصرار رئيس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صرف الأموال لإقليم كوردستان خلافا للقانون، ولعدم التزام اربيل بتسديد مابذمتها من ديون لبغداد" .

وقال المكتب الاعلامي لعلاوي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم (26 اب 2020) : "تناولت بعض وسائل الإعلام خبر استقالة وزير المالية الدكتور علي علاوي نتيجة إصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صرف الأموال لإقليم كوردستان خلافا للقانون ولعدم التزام اربيل بتسديد مابذمتها من ديون لبغداد ،حيث تنفي وزارة المالية ماتردد عن استقالة الوزير".

وأكمل البيان " وبدورها تطالب (الوزارة) بعض وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في نشر الأخبار"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تصدر بيانا بخصوص أنباء (إستقالة) وزيرها بسبب خلاف مع الكاظمي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تصدر بيانا بخصوص أنباء (إستقالة) وزيرها بسبب خلاف مع الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).