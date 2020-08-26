2020/08/26 | 22:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حددت وزارة التربية ، اليوم (الاربعاء 26 آب 2020) ، موعداً لامتحان الطلبة “الخارجيون” ، فيما اعطت امتيازاً للطلبة “المنتظمين” ، الذين سيمتحنون مع طلبة الدور الثاني للعام الدراسي الحالي .

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الوزارة وتلقت “خبر برس” نسخة منه، “ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات ، وجهت بأن يكون موعد امتحان الطلبة الخارجيين مع الدور الثاني ويُعتبر لهم دور اول ، اما الطلبة المؤجلين بالدور الاول “المنتظمين” ، والذين سيمتحنون مع طلبة الدور الثاني سيحتفظون بكافة امتيازات طلبة الدور الاول في حال نجاحهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تُؤكد احتفاظ الطلبة المؤجلين بكافة امتيازات الطلبة الممتحنين في الدول الاول) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تُؤكد احتفاظ الطلبة المؤجلين بكافة امتيازات الطلبة الممتحنين في الدول الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).