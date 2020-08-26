الكاظمي يعقد اجتماعا مع قيادات تحالف الفتح

2020/08/26 | 22:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد عقد رئيس مجلس النواب مصطفى الكاظمي مساء الاربعاء ، اجتماعا مهما مع قيادات تحالف الفتح في منزل رئيس التحالف هادي العامري “.

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