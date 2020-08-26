2020/08/26 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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التربية تُحدد موعد امتحان الطلبة الخارجيون ..



وتُؤكد احتفاظ الطلبة المؤجلين بكافة امتيازات الطلبة الممتحنين في الدول الاول

حددت وزارة التربية ، اليوم (الاربعاء 26 آب 2020) ، موعداً لامتحان الطلبة "الخارجيون" ، فيما اعطت امتيازاً للطلبة "المنتظمين" ، الذين سيمتحنون مع طلبة الدور الثاني للعام الدراسي الحالي .

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الوزارة ، ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات ، وجهت بأن يكون موعد امتحان الطلبة الخارجيين مع الدور الثاني ويُعتبر لهم دور اول ، اما الطلبة المؤجلين بالدور الاول "المنتظمين" ، والذين سيمتحنون مع طلبة الدور الثاني سيحتفظون بكافة امتيازات طلبة الدور الاول في حال نجاحهم .

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