الصحة تصدر بيانا بشأن اقامة المجالس الحسينية

2020/08/26 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن إقامة المجالس الحسينية.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تتقدم بشكرها وتقديرها للمرجعية في النجف لتوجيهاتها الرشيدة والسديدة الى كافة المجالس الحسينية بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة، فقد لاحظنا التزاماً واضحاً وجيداً من قبل اغلب المجالس الحسينية بتطبيق اجراءات الوقاية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد (الجسدي) وتعقيم اليدين وتعفير الاماكن المخصصة للحضور".واضافت: أن "وزارتنا تشيد بالجهود المباركة لاصحاب المجالس والخطباء الاكارم لاعتمادهم التعليمات الصحية بكل حرص ودقة في اقامة المجالس الحسينية وكذلك نثمن دور الخطباء الافاضل بتضمين خطبهم توجيهات صحية لرفع الوعي الصحي للمواطنين، ونأمل ان تؤدي شعائر عاشوراء وذكرى استشهاد سيد الشهداء الامام الحسين وآل بيته عليهم السلام في هذا العام الى منعطف حقيقي في الوضع الوبائي في البلد نحو التحسن وانخفاض معدل الاصابات والسيطرة على الوباء".ودعت الى "الاستمرار بهذا النهج الصحي الوقائي الذي ينسجم مع مبادئ ونهج صاحب الذكرى عليه افضل الصلاة والسلام الذي لم يخرج اشرا ولا بطرا الا لطلب الاصلاح في امة جده (ص)".

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