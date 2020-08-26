مصدر يعلن لـ/نينا/ عن بدء اجتماع بين الكاظمي وكتلة الفتح في منزل العامري

2020/08/26 | 22:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن مصدر سياسي لـ/نينا/ عن بدء اجتماع في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بحضور اعضاء كتلة الفتح.وقال المصدر ان الاجتماع سيبحث بشكل خاص زيارة رئيس الوزراء لواشنطن/انتهى3

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