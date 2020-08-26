رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير الثقافة موضوع اختيار عيدٍ وطنيٍّ لجمهورية العراق

2020/08/26 | 22:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم.وناقش اللقاء الواقع الثقافي في البلاد، وخطط الوزارة للارتقاء بالمواقع الآثارية والتراثية والسياحية، ودعم شريحة المثقفين والفنانين بجميع الاختصاصات، وعبر الحلبوسي عن استعداد مجلس النواب لدعم الوزارة من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة.كما بحث اللقاء موضوع اختيار عيدٍ وطنيٍّ لجمهورية العراق، والخطوات العملية التي يمكن أن تسهم في التسريع بإقرار اليوم الوطني./انتهى

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