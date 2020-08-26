مسؤول محلي سابق في ديالى : ضعف اجراءات الحكومة وغياب التخطيط الاقتصادي سببان رئيسيان في عزوف الشركات الاستثمار في المحافظة

2020/08/26 | 22:28 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / عزا مسؤول محلي سابق في ديالى اسباب عزوف الشركات الاستثمار في المحافظة يعود الى ضعف اجراءات الحكومة المحلية وغياب التخطيط الاقتصادي .وقال جمال شاكر المختص الاقتصادي عضو المجلس المحلي لقضاء بعقوبة المنحل لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان غياب التخطيط الاقتصادي وركوده يعد سببا رئيسيا في عزوف الشركات عن الاستثمار في محافظة ديالى التي تعد سلة العراق من ناحية الزراعة .



مؤكدا ان تفعيل الايرادات من خلال المنافذ الحدودية وفتح المجال لرؤوس الاموال من الاستثمار في قطاعات مهمة ستكون هناك طفرة نوعية في تحقيق مكاسب اقتصادية للمحافظة .واضاف ان الغاء الحلقات المقيدة للمستثمرين وتسهيل اجراءات الاستثمار من تهيئة الارض الصالحة لاستقطاب الشركات المستثمرة ستكون لها انعكاسات ايجابية على الجانب الاقتصادي من تحقيق ايرادات مالية يمكن استغلالها في تنشيط الواقع الخدمي واعادة البنى التحتية المتضررة .



اضافة الى توفير فرص عمل للشباب العاطلين من ابناء ديالى ./انتهى

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