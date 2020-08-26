صحة كربلاء تطلق حملة للتحري عن فيروس كورونا بين الزائرين وأصحاب المواكب

2020/08/26 | 22:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت دائرة صحة كربلاء مباشرتها باجراء الفحوصات واخذ المسحات والفحص السريع للتحري عن فيروس كورونا بين الزائرين واصحاب المواكب الحسينية داخل المدينة القديمة.

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