 بلاسخارت:الحكومة العراقية تعمل الآن في خضم عدد من العواصف في وقت واحد

2020/08/26 | 22:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت احاطة الى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء .وقالت بلاسخارت في احاطتها ان جائحة كورونا في العراق فاقمت التحديات الاقتصادية والاجتماعية العميقة والموجودة أصلاً وأشارت الى ارتفاع نسبة الفقر ،وانخفاض القوة الشرائية ،و تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات ،إضافة الى تضاعف العنف […]

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