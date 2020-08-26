رغم تراجع برنت… خام نايمكس يقود اسعار النفط الى 43.39 دولاراً للبرميل عند التسوية

2020/08/26 | 22:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت أسعار النفط هامشيا عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية ومع تعطل الإنتاج بشكل حاد على خلفية العواصف التي ضربت خليج المكسيك.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4.7 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 100 ألف برميل ليصل إلى 10.800 مليون برميل يومياً.

وتلقى الذهب الأسود الدعم من قيام المنتجين الأمريكيين بوقف غالبية إنتاجهم في ساحل خليج المكسيك قبل وقوع إعصار “لورا”، حيث أخلوا 310 منشأة بحرية مع إغلاق إنتاج 1.56 مليون برميل يومياً ما يعادل 84 بالمائة من الإنتاج البحري للمنطقة.

وتقترب هذه النسبة من التعطل البالغ 90 بالمائة في إنتاج الخام والذي أحدثه إعصار كاترينا قبل 15 عاماً.

ورغم ذلك، لا تزال المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا تضغط على أسعار النفط.

وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم عقد أكتوبر/تشرين الأول إلى 43.39 دولار للبرميل بارتفاع 0.09 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 45.58 دولار للبرميل.

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