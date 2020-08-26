مصرف الرشيد يعلن رفع رواتب عدد من الدوائر الحكوميه التي وصلت صكوكها الى المصرف

2020/08/26 | 22:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن المكتب الاعلامي للمصرف عن اسماء الدوائر التاليه التي تم رفع رواتبها اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٦جامعة البصرهاحوال الرصافةاستثمار كربلاءاسكان المثنىالبحث واتطوير الصناعي عقودالتصاميم الهندسيةالتعليم المهنيالجامعه العراقيهالجنسيه العامهالحفر العراقيهالري والبزلالزيوت النباتيه عقودالصحه والسلامه المهنيهالمركز الوطني لنقل الدمامانه بغداد العقودامانه بغداد -عقارات الدوله عقودانعاش الاهواربلديات الانباربلديات ذي قاربلديه ابي غرقبلديه العزيربلديه المجر الكبيربلديه قلعه صالحالتدريب المهنيتربيه الاصلاحتربيه الجبايشتربيه الرصافه الثالثهتربيه الشطرهتربيه الناصريهتربيه سوق الشيوختربيه قلعه سكرتسجيل عقاري الاول بصرهتصديق البذور عقوددار التمريضدفاع مدني بابلدفاع مدني رصافهدفاع مدني كرخدفاع مدني المقرديوان تربيه ذي قارديوان محافظه بابلرعايه القاصرين ديوانيهسايلو الكوتسمنت العراقيه عقودشباب ورياضه بابلشهداء شمال البصرهشؤون الاحوال المدنيهشؤون البطاقه الوطنيهشؤون الجنسيه العامه والجوازاتصحه النجفصحه ذي قارصحه كربلاءقطاع صحه الاهواركري الانهرمستشفى الجبايش العاممستشفى الحكيممستشفى الشطرهمركز الفرات الاوسط-نجفمستشفى بغداد التعليميمستشفى حمايه الاطفالمستشفى غازي الحريريماء بغدادمباني بغدادمجلس محافظه المثنىمجلس محافظه واسطمحافظه بغدادمحو الاميه ذي قارمركز القلب المفتوح -نجفمرور الرصافهمرور بابلمؤسسه الشهداءنقل الطاقه الكهربائيه الوسطىمقر وزاره التربيهمقر وزاره الثقافهمقر وزاره الكهرباءجامعه بغداد الهندسهوزاره الصحه – الصحه العامهجامعه ميسان – التمريضالصناعات النحاسيهبلديه النشوهالملاحه الجويهالصندوق العراقي للتنميهجامعه ميسان -الصيدلهمركز السكري -المستنصريهمركز زرع الكلىفنون جميله جامعه القادسيهجامعه كربلاءالصناعات الانشائيهتسجيل عقاري 2 بصرهتسجيل عقاري 2 ذي قاردائره تنفيذ ذي قارسجن الناصريهمعهد الاشعهالمختبرات التعليميهاستثمار البصرهكليه الشرطهسجن البصرهتقنيه اداريه -كوفهاحوال الكرخكمرك الغربيهديوان الوقف الشيعيالري والاستصلاحمعهد تقني منصورتخطيط ومتابعه- ذي قارالشرطه الاتحاديهمقر وزاره الصناعه والمعادنشرطه الطاقه نفطاصلاح الاحداثتربيه نينوىزراعه كربلاءسجن العمارهالمرور العامهطرق وجسور المثنىماء المثنىمباني المثنىتربيه ابن الهيثمشؤون الاقامهالاسواق المركزيهالمياه الجوفيهدائره البيطرهمدينه الطبمركز امراض القلبمقر امانه بغداد

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