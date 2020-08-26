2020/08/26 | 22:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قال دعاة الحقوق المدنية والقانونية، إن المحتجزين المسلمين في مؤسسة الهجرة الفيدرالية في فلوريدا قُدّم لهم مرارًا لحم الخنزير أو أطعمة محضّرة من لحم الخنزير، وهو الأمر الذي لا يتماشى مع معتقداتهم الدينية.وذكرت الجماعات الحقوقية أن المعتقلين المسلمين في مركز احتجاز كروم في ميامي أجبروا على قبول لحم الخنزير لأن “الوجبات المتوافقة مع الدين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجبار معتقلين مسلمين في فلوريدا الامريكية على أكل لحم الخنزير) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجبار معتقلين مسلمين في فلوريدا الامريكية على أكل لحم الخنزير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).