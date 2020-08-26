2020/08/26 | 22:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قالت صحيفة الغاريان البريطانية إن اقتراحا أمريكيا بشطب اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، مقابل تعويضات بقيمة 330 مليون دولار للضحايا الأمريكيين لتنظيم القاعدة، أثار غضبًا في هذه الدولة الواقعة شرق إفريقيا والتي تعاني من الفقر.وأعرب وزراء وزعماء المعارضة وعامة الناس في البلاد، عن استيائهم من احتمال دفع ملايين الدولارات للولايات المتحدة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تبتز السودان مقابل شطبها من قائمة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تبتز السودان مقابل شطبها من قائمة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).