الحلبوسي: لا ضمانة لتسليم السلاح المنفلت بخروج التحالف الدولي

2020/08/26 | 22:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رئيس البرلمان: مازالت الاجواء غير مطمئنة لإجراء الانتخابات

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