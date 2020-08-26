مع ارتفاع وتيرة التوتر.. مناورات عسكرية أوروبية شرق المتوسط

2020/08/26 | 22:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت وزارة الدفاع اليونانية أن اليونان وفرنسا وايطاليا وقبرص ستجري تدريبات عسكرية من الاربعاء إلى الجمعة في جنوب جزيرة كريت في شرق المتوسط حيث تصاعد التوتر بين اثينا وأنقرة مؤخرا.من جهتها، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء أن بلاده لن تقدم”أي تنازل” في الدفاع عن مصالحها المرتبطة بالغاز في شرق المتوسط داعياً […]

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