مقتل مدني وخطف اثنين اخريين واحراق عجلتين في هجوم شنه داعش على قرية في ديالى

2020/08/26 | 22:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر امني في ديالى مساء الاربعاء ، عن مقتل مدني وخطف اثنين اخريين واحراق عجلتين في هجوم شنه داعش على قرية دكة ميكائيل شمال قضاء خانقين 100كم شمال شرق بعقوبة

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