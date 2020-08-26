درجال يؤكد تقديم الدعم وكافة التسهيلات لإتحاد الاولمبياد الخاص

2020/08/26 | 22:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} إستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، في مكتبه بمقر الوزارة، رئيس إتحاد الاولمبياد الخاص وبعض الاداريين واللاعبين.وأكد درجال بحسب بيان تلقته {الفرات نيوز} "سعيه الدائم لتقديم كافة التسهيلات الممكنة ووضع امكانات الوزارة لخدمة هذه الفئة التي تتطلب كل الدعم والرعاية من الجميع ووعد بزيارتهم في أقرب فرصة ممكنة".من جانبه "قدم رئيس الاتحاد سعد عبد ياسين شرحاً عن آلية عمل الاولمبياد الخاص ودور الإتحاد في إحتضان هذه الشريحة المهمة، كما قدم بعض اولياء أمور اللاعبين شكرهم وتقديرهم للوزارة والاتحاد على الرعاية والإهتمام الذي يحظى به أولادهم، من خلال تذليل كافة العقبات فضلاً عن توفير القاعة الخاصة بالتدريبات من قبل الوزارة".وفي الختام "قدم إتحاد الاولمبياد الخاص باقة ورد ودرع الإتحاد إلى وزير الشباب والرياضة".محمد المرسومي

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